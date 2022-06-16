Россия не вторгалась на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Би-Би-Си». По его словам, спецоперация была объявлена в тот момент, когда не осталось иного способа указать Западу на «преступное втягивание Украины в НАТО».

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, лелея, опекая и всячески пестуя неонацистский режим», — сказал Лавров.

Дипломат также сообщил, что в сентябре 2021 году президент Украины Владимир Зеленский предложил тем, кто «чувствует себя на Украине русским человеком», уезжать в Россию.

«Он это публично сказал. Когда ему корреспондент CNN заявил, что полк „Азов“* был внесен в некоторых западных странах, в США, в Японии, в список экстремистских, террористических организаций, Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, они такие, какие есть», — добавил министр.

Ранее Лавров заявил о том, что действия Украины подтвердили нежелание местных властей вести переговоры с Россией. Он напомнил, что этот процесс изначально отличался непредсказуемостью со стороны Киева, а после встречи в Стамбуле все окончательно встало на свои места.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.