Россия не возобновит международные перелеты при опасности новой вспышки

На вопрос о возможном запуске авиасообщения между странами, рекомендованными Роспотребнадзором, вице-премьер ответил, что не владеет этой информацией и не может «подтвердить или опровергнуть» ее.

Однако он отметил, что Россия не станет возобновлять перелеты, при сохранении риска второй волны пандемии коронавирусной инфекции.

«Меня волнует опасность второй волны, которую мы наблюдаем в некоторых государствах. Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, (…) чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять», — подчеркнул Чернышенко.

На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страна готова к открытию границ по обоюдному желанию с другими странами. Но также важно ориентироваться на эпидемическую обстановку по коронавирусу.