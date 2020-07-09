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    09 июля 2020, 21:00

    Россия не возобновит международные перелеты при опасности новой вспышки

    Арина Гудилова

    Россия не станет возобновлять международные перелеты в условиях опасности новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

    На вопрос о возможном запуске авиасообщения между странами, рекомендованными Роспотребнадзором, вице-премьер ответил, что не владеет этой информацией и не может «подтвердить или опровергнуть» ее.

    Однако он отметил, что Россия не станет возобновлять перелеты, при сохранении риска второй волны пандемии коронавирусной инфекции.

    «Меня волнует опасность второй волны, которую мы наблюдаем в некоторых государствах. Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, (…) чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять», — подчеркнул Чернышенко.

    На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страна готова к открытию границ по обоюдному желанию с другими странами. Но также важно ориентироваться на эпидемическую обстановку по коронавирусу.