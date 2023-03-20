Власть 20 марта 2023, 18:06 Россия не увидела смысла в диалоге с Западом по Южному Кавказу Глава МИД Лавров: Запад полностью дискредитировал себя на Южном Кавказе РИА «Новости»

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Запад полностью дискредитировал себя на Южном Кавказе — Россия не видит смысла в том, чтобы поддерживать диалог по данному вопросу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

«Я не вижу сейчас никаких возможностей, да и, честно говоря, необходимости для развития какого-либо диалога с Западом по Южному Кавказу», — процитировал российского министра ТАСС.

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Лавров указал на то, что Россия «прекрасно видит», чего добивается Запад в этом регионе, он «даже не скрывает, а декларирует» свою цель. Она заключается в том, чтобы «оторвать Россию» от Южного Кавказа.

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Глава МИД добавил, что российская сторона не видит необходимости в диалоге с Западом и по большинству других вопросов международной и региональной повестки.

На пресс-конференции Сергей Лавров и Арарат Мирзоян подписали трехтомные сборники документов договорно-правовой базы двусторонних отношений России и Армении.