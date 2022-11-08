Россия не увидела прогресса при реализации российской части зерновой сделки | 360°

Власть 08 ноября 2022, 14:47 Россия не увидела прогресса при реализации российской части зерновой сделки Замглавы МИД Руденко: Россия не видит прогресса по российской части зерновой сделки РИА «Новости»

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Россия пока не видит большого прогресса касательно реализации российской части зерновой сделки. При решении о продлении договоренностей 18 ноября российские власти будут учитывать все факторы. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщил ТАСС.

«Пока по российской части [зерновой сделки] прогресса большого не наблюдаем, поэтому все факторы будут учитываться, когда будет приниматься окончательное решение о продлении», — сказал он.

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Руденко добавил, что до дедлайна еще остается время. Это значит, что Россия будет наблюдать за тем, как осуществляется сделка, главным образом — ее российская часть.

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Украина обстреляла гражданские корабли и суда в Черном море недалеко от Севастополя в конце октября. Россия в связи с этим решила приостановить свое участие в зерновой сделке. Однако спустя несколько дней после заверений Турции и ООН в обеспечении безопасности в Черном море возобновила его.

Срок действия соглашения заканчивается уже 18 ноября. Турция хотела бы продлить его еще на год.