Власть 11 января 2023, 15:20 Россия не столкнулась с тем, что ей предрекал противник — Путин Путин: с Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник Unsplash

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Ничто из того, что России предрекал противник в 2022 году, не произошло. Об этом в среду, 11 января, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего гражданам России, их собранности», — сказал он.

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По его словам, россияне показали свою собранность, готовность к вызовам и к работе в сложных условиях. Также президент отметил эффективность правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин собрал современную команду заинтересованных людей, подчеркнул Путин.

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После начала специальной военной операции на Украине страны Запада ввели беспрецедентные антироссийские санкции. Однако ограничения привели к инфляции и росту цен в самой Европе. Публицист Иван Новоселов в беседе с «360» предположил, что в 2023 году Россия станет новой экономической сверхдержавой.