Власть 25 января 2023, 16:00 Россия не станет жить без мировой классики — Путин Путин заявил, что Россия не будет отказываться от мировой культуры freepik

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Россия не станет жить без мировой классики и культуры, в отличие от западных стран, которые «отменяют» Петра Чайковского. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече со студентами в МГУ.

Он отметил, что в стране никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена, Баха или других деятелей зарубежной культуры, тогда как за границей вовсю отказываются от Чайковского.

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«Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем», — заверил российский лидер.

В День студента, 25 января, президент приехал в МГУ имени Ломоносова. Путин посмотрел кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра университета «Воробьевы горы». Глава государства пришел на встречу с российскими студентами. Также в рамках визита в вуз он узнает о планах развития научного кластера, строительство которого запустили примерно четыре года назад вместе с Минэкономразвития, «Сбербанком» и другими компаниями.