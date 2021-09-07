Москва не примет участие во встрече по Афганистану на уровне глав МИД, которая запланирована на 8 сентября. Страны G7 хотели провести это мероприятие с привлечением России и Китая.

«Россия не примет участия в этой встрече», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее процитировал ТАСС.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что у России нет понимания относительно встречи G7 по Афганистану, в которой должны принимать участие РФ и Китай. Она добавила, что Москва получала от Парижа и Берлина сигналы о возможной встрече. Но никакой информации о том, что мероприятие пройдет в формате G7, не было.

Министерскую встречу планируют провести в виртуальном формате. Ее организаторами выступают США и Германия — планируется, что в обсуждении примут участие главы МИД более 20 стран.

О возможной встрече ранее заявлял глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Он уточнил, что министры иностранных дел государств G7 собираются встретиться, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. По его словам, к встрече должны будут присоединиться представители России и Китая.