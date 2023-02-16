16 февраля 2023, 23:05
Россия не станет прогибаться под нажимом США — Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия не будет прогибаться под нажимом США
Россия не будет прогибаться под американским нажимом. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе передачи «Большая игра» на Первом канале.
Рябков отметил, что элиты в США пришли к выводу о необходимости поставить заслон дальнейшему возрастанию роли России на международной арене как самостоятельного фактора.
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Замглавы российского МИД заметил, что американские элиты пришли к выводу, что перед ними определенный исторический шанс, поскольку «если сейчас не пойти в лоб на столкновение с Москвой, возможно, потом сделать это будет труднее».
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Такое поведение, по мнению Рябкова, — это стратегический просчет и историческая ошибка.
«Прогибаться под американским нажимом мы не будем, как никогда не прогибались», — пояснил Рябков.
Ранее США анонсировали новый пакет антироссийских санкций. Главной целью нового санкционного пакета станут пресечение поставок высокотехнологичного оборудования и деталей для оборонно-промышленного комплекса в Россию. Полное содержание нового пакета санкций раскроют к 24 февраля.
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