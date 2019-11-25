Россия не станет первой отменять санкции против ЕС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия первой не станет отменять ответные меры на санкции Евросоюза.

«Конечно, мы ничего отменять не будем», — приводит РИА «Новости» реакцию главы кабмина на вопрос о готовности Москвы пойти на уступки ЕС по поводу контрсанкций. Глава правительства подчеркнул, что обсуждать какие-то первые действия со стороны России нет никакого смысла. Инициативы со стороны Москвы в этом направлении ждать не стоит.

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Ранее, в сентябре, Медведев уже комментировал возможность отмены ограничений, которые приняла Россия в ответ на меры стран Евросоюза.

«Действительно, эти ограничения ввели не мы, мы точно не будем говорить им „давайте, ребята, мы чего-нибудь ослабим, чего-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу“, — подчеркнул премьер.

Он отметил, что подобная инициатива со стороны российских властей будет неправильной и с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат.