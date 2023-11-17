Власть 17 ноября 2023, 18:32 Россия не собиралась ни с кем рвать отношения — Путин Путин: те, кто хочет отгородиться от России, сами себя обкрадывают РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил, что те, кто хочет отгородиться от России, сами себя обкрадывают. Страна ни с кем не намерена рвать отношения.

Президент отрицательно ответил на вопрос, собирается ли РФ закрыть «окно в Европу». Россия настроена на взаимодействие со всеми, кто разделяет ее ценности и готов формировать многополярный мир.

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«Ничего закрывать не собираемся, у нас нет конфликта с европейским обществом, а сложные времена — с элитами Европы», — заявил он.

Путин при этом отметил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания. Они впали в зависимость от Америки и не могут защищать интересы своей страны и жителей.

Ранее российский президент подчеркнул, что Потенциалы стран Азии и Латинской Америки растут, в связи с чем возникновение многополярного мира неизбежно. Но Россия ускоряет его, а некоторые страны наоборот тормозят.