Россия пока не намерена отправлять военных в Афганистан, так как талибы* не нуждаются в военной поддержке. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», — рассказал он РИА «Новости».

В понедельник движение «Талибан»* распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в частности и на президента Ашрафа Гани. Талибы* сообщили, что все госслужащие могут вернуться в Афганистан. Лидер «Талибана»* Халил ур-Рахман Хаккани в интервью заявил, что между талибами* и свергнутым президентом, а также вице-президентом и советником по национальной безопасности нет вражды.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.