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    14 июля 2022, 03:55

    Россия не препятствует вывозу украинского зерна — МИД

    Замглавы МИД Вершинин: Россия не мешает вывозу зерна с Украины

    Юлия Шелковенко

    Никаких препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет. Киев должен разминировать свои порты, заявил РИА «Новости» замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    Россия не препятствует вывозу украинского зерна — МИД

    Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН завершились 13 июля. На встрече в Стамбуле учитывались опасения российской стороны по поводу санкций, направленных на экспорт сельскохозяйственной продукции. Члены делегаций на следующей неделе продолжат обсуждение «зернового вопроса».

    «С нашей точки зрения, проблем с этим быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — поделился Вершинин.

    По словам высокопоставленного дипломата, украинская сторона должна разминировать порты. В ООН считают, что переговоры в целом прошли успешно. Россия на этой встрече представила ряд предложений, как урегулировать вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря.