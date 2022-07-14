Никаких препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет. Киев должен разминировать свои порты, заявил РИА «Новости» замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН завершились 13 июля. На встрече в Стамбуле учитывались опасения российской стороны по поводу санкций, направленных на экспорт сельскохозяйственной продукции. Члены делегаций на следующей неделе продолжат обсуждение «зернового вопроса».

«С нашей точки зрения, проблем с этим быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет», — поделился Вершинин.

По словам высокопоставленного дипломата, украинская сторона должна разминировать порты. В ООН считают, что переговоры в целом прошли успешно. Россия на этой встрече представила ряд предложений, как урегулировать вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря.