Президент Владимир Путин, как и любой другой представитель руководства страны, не позволит США говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни [президент РФ Владимир] Путин, никто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном во вторник.

Представитель Кремля также назвал экстремальным сценарием возможность разрыва дипломатических отношений с США.

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина на переговоры по климату. Саммит пройдет 22–23 апреля. Если лидеры переговорят между собой во время этого мероприятия, это будет их первый контакт после того, как Байден согласился с тем, что Путин — «убийца». Это также будут первые крупные переговоры новой администрации президента.

Кроме Путина, президент США также послал приглашение китайскому лидеру Си Цзиньпину.