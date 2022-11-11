Власть 11 ноября 2022, 12:56 Россия не пожалела о принятии Херсонской области в свой состав — Песков Песков: в Кремле не жалеют, что Херсонская область стала частью России РИА «Новости»

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В Кремле не сожалеют о том, что Херсонскую область приняли в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Нет, [в Кремле] не сожалеют», — ответил он на вопрос журналистов.

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Песков отметил, что Херсонскую область уже на законодательном уровне закрепили в качестве субъекта Российской Федерации. Это положение не подлежит изменению.

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Пресс-секретарь Путина не стал комментировать решение о переброске российских сил на левый берег Днепра. Он переадресовал все вопросы по этому поводу в российское Минобороны.

Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин выдвинул предложение об отводе российские войск с правого берега Днепра на левый ради сохранения жизней военнослужащих. Его инициативу 9 ноября одобрил министр обороны Сергей Шойгу.

Вооруженные силы России передислоцировались в темное время суток. Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что на левом берегу Днепра российская группировка уже возводит укрепления.