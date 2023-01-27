Власть 27 января 2023, 02:34 Россия не поможет ЕС определиться с будущим, но и не будет мешать — Лавров РИА «Новости»

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Евросоюз должен сам определиться, какое будущее он видит для себя. Россия ничем не может помочь ему. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом. Выступление опубликовали на сайте ведомства.

Журналисты задали министру вопрос о причинах бездействия Евросоюза в ситуации вокруг региона Тыграй в Эфиопии. Он ответил, что эту ситуацию трудно комментировать, потому что политика ЕС сегодня не очень ясна.

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«Сейчас вообще очень трудно понять, что же является политикой Европейского союза, особенно после того, как несколько дней назад они подписали декларацию о полном взаимодействии с НАТО», — сказал Лавров.

Он добавил, что Евросоюзу пора определить со своим будущим.

«Здесь мы им ничем помочь не можем, но и мешать не будем», — заключил Лавров.

Итогом встречи двух министров стала договоренность о сотрудничестве России и Эритреи. Африканская страна обладает серьезным логистическим потенциалом и может стать транзитным пунктом для России, заявил Лавров.