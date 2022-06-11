Россия не получила ответа от Италии по иску российского посла Разова против газеты — Захарова
Захарова: Россия не получила ответа после прекращения судебного дела о статье в La Stampa
Российские власти не получили официального ответа суда в Италии после подачи иска послом РФ Сергеем Разовым на газету La Stampa. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Появилось сообщение, что иск отклонен судьей предварительного следствия! Официального ответа от Италии мы не получили, вопреки принятому порядку», — написала дипломат.
Захарова добавила, что в современной Италии сняты правовые и моральные ограничения на распространение провокационных материалов.
В марте в газете La Stampa за авторством журналиста Доменико Кирико появилась публикация с провокационным заголовком, в котором упоминаются президент России Владимир Путин и действия РФ на Украине.
После этого посол России в Италии обратился с судебным иском против Кирико и главного редактора газеты Массимо Джаннини. По мнению дипломата, в соответствии с законодательством Италии подобные подстрекательства должны преследоваться по закону.