Российские власти не получили официального ответа суда в Италии после подачи иска послом РФ Сергеем Разовым на газету La Stampa. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Появилось сообщение, что иск отклонен судьей предварительного следствия! Официального ответа от Италии мы не получили, вопреки принятому порядку», — написала дипломат.

Захарова добавила, что в современной Италии сняты правовые и моральные ограничения на распространение провокационных материалов.

В марте в газете La Stampa за авторством журналиста Доменико Кирико появилась публикация с провокационным заголовком, в котором упоминаются президент России Владимир Путин и действия РФ на Украине.

После этого посол России в Италии обратился с судебным иском против Кирико и главного редактора газеты Массимо Джаннини. По мнению дипломата, в соответствии с законодательством Италии подобные подстрекательства должны преследоваться по закону.