Важное 18 января 2023, 11:50 Россия не получала серьезных предложений по переговорам с Украиной — Лавров Глава МИД Лавров: Россия ответит на серьезные предложения по переговорам, их не поступало РИА «Новости»

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Российские власти готовы рассмотреть серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока их не поступало. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.

Лавров назвал «болтовней» разговоры Запада о готовности к переговорам и о нежелании России идти на них.

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«Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться», — сказал министр на ежегодной итоговой пресс-конференции МИД РФ.

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Он подчеркнул, что о переговорах на условиях президента Украины Владимира Зеленского речи идти не может. Лавров назвал предложенную украинским лидером «формулу мира» несуразной. Ведь в ней упоминается слишком много тем — от продовольственной и энергетической безопасности до трибунала и вывода войск России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что киевский режим действительно готов пойти на переговоры. Он напомнил, что они запрещены на Украине на законодательном уровне.