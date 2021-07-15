Россия никогда не подвергала сомнению территориальную целостность Украины. Однако эксперты могут обсуждать это как хотят. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию экспертов, которую вызвала статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Песков заявил, что в своей статье Путин говорил о тех «минах замедленного действия», которые были заложены в СССР. Он согласился, что публикацию активно обсуждают. Так как статья, по его мнению, очень резонансная и привлекает к себе большое внимание разных экспертов.

«Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на это счет не было и нет. А что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят», — предало РИА «Новости» слова Пескова.

Статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на русском и украинском языках. Путин назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. Он также отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины и попытался создать из нее «анти-Россию».

Ранее российский лидер выразил надежду, что украинское руководство ознакомится с содержанием статьи и после этого поднимет исторические документы.