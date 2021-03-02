Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из Совета Европы. Кремль будет продолжать работу с ассамблеей пока такое взаимодействие возможно.

«Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ. Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия», — процитировал ТАСС слова представителя Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия является сторонников диалога.

«Президент всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры», — добавил пресс-секретарь.

В понедельник, 1 марта, вице-спикер Госдумы и руководитель делегации парламента РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что России стоит пересмотреть свою роль в Совете Европы и подготовиться к выходу из организации, если запустят процедуру реагирования на нарушение устава в отношении страны.

Ранее постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский сказал, что слухи о скором выходе России из Совета Европы ничем не подкреплены.