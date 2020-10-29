Общенациональных жестких ограничений из-за COVID-19 в России не планируется. Власти хорошо понимают, как действовать в условиях пандемии, заявил президент Владимир Путин.

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и потому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый национальный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливаются», — сообщил лидер страны.

Он добавил, что введенные меры для борьбы с коронавирусом оказались эффективными и своевременными. По словам Путина, спад в экономике удалось смягчить, но риски все еще есть.

«В случае же объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей, по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься и оправданные, точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций», — отметил Путин.

Президент предложил оставить в 2021 году мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Кроме того, он выступил с инициативой продлить на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний общепита.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 1 581 693 случая инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось 1 186 041 пациента. Скончался после заражения 27 301 человек.