Власть 13 декабря 2022, 19:11 Россия не планировала переговоры с США по обмену Уилана — МИД Замглавы МИД Рябков: контактов с США по осужденному за шпионаж Уилану не планируется РИА «Новости»

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что переговоров с США по вопросу об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана не предполагается. Однако он сделал согласился, что просто может не обладать информацией по этой теме, так как обменом занимаются спецслужбы, а не МИД. Его слова привел ТАСС.

«Я не знаю, что они имеют ввиду. По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается», — сказал Рябков.

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Ранее спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс рассказал, что американские власти будут продолжать настаивать на освобождении Уилана. Он уточнил, что над этим вопросам работают он сам, Госдепартамент и Джо Байден.

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После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал даже конкретные сроки переговоров. По его словам уже на этой неделе запланированы контакты с РФ по Уилану.

Американца приговорили к 16 годам строго режима в 2020 году. По версии следствия, он собирал секретные сведения и пытался вербовать силовиков и военных.