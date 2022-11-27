Власть 27 ноября 2022, 15:20 Россия не откажется от своих интересов из-за потолка цен на нефть Песков: потолок цен на нефть не заставит Россию «стрелять себе в ногу» РИА «Новости»

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Введение западными странами потолка цен на нефть не заставит Россию «стрелять себе в ногу». Страна сохранит свои интересы, но учтет нюансы изменений на рынке. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже сказал, что со странами, которые согласятся на введение потолка на энергоносители, торговли не будет.

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«Мы видим, сейчас какие-то цифры озвучиваются. Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что <…> никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что Россия сегодня руководствуется исключительно собственными интересами.

Страны Евросоюза не договорились о введении предельной цены на российскую нефть на этой неделе. Против коридора от 65 до 70 долларов за баррель выступила Польша, которая потребовала лимита в 30 долларов. Но такая цена не устроила Грецию и Мальту, где находятся основные компании — владельцы танкеров.

С инициативой ввести потолок на нефть из России выступили страны G7. Изначально они предлагали ввести запрет на страхование судов, если стоимость перевозимого российского сырья выше установленного потолка.