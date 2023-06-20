20 июня 2023, 15:38
Россия не отказалась от требований по запуску поврежденного аммиакопровода
МИД: Россия не сняла требований по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса
Российская сторона не отказалась от своих требований по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса, однако возможность сделать это быстро утрачена. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин, его слова привел ТАСС.
«Мы не отказались от требований по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса, так как они вписаны в пакеты договоренностей. В то же время мы понимаем, что реальных возможностей быстро приступить к его восстановлению нет», — сказал он.
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Замглавы МИД Михаил Галузин сообщал, что Россия учтет факт подрыва аммиакопровода при следующем обсуждении зернового соглашения с ООН, Турцией и Украиной.
По его словам, киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою нацистскую сущность, нанеся удар по попыткам международного сообщества решить проблему глобальной продовольственной безопасности.
Украинские боевики совершили теракт на аммиакопровода «Тольятти — Одесса» 5 июня, писал RT. По предварительной информации, на восстановление объекта уйдет до трех месяцев.
МИД РФ
Украина
зерновая сделка
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