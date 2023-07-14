Власть 14 июля 2023, 12:27 Россия не оставит без ответа враждебные действия Польши — МИД МИД сообщил, что агрессия со стороны Польши вынуждает Россию на принятие ответных мер РИА «Новости»

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Посла Польши Кшиштофа Краевского вызвали в МИД России, сообщила пресс-служба министерства. Польскому дипломату вручили ноту с уведомлении о закрытии консульства республики в Смоленске. В МИД добавили, что агрессивная по отношению к РФ политика государства вышла за все цивилизованные рамки.

Дипломату напомнили, что в качестве жеста доброй воли Россия в 2011 году пошла навстречу польской стороне и обеспечила открытие консульства. Страна пошла на изменение числа консульских учреждений в пользу Польши.

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Последние годы власти республики проводят враждебную политику в отношении РФ и поощряют украинские власти, накачивая ВСУ оружием. Все это происходит на фоне ликвидации советского военно-мемориального наследия и сопровождается публичным поруганием священных для россиян памятников. В этих условиях дальнейшую работу консульства в Смоленске сочли избыточной.

Агрессивную по отношению к России линию польских властей признали вышедшей за все цивилизованные рамки. Послу напомнили о провокациях в адрес российских дипломатов, захвате дипломатической недвижимости РФ и хищении средств посольства. Все это вынуждает страну реализовать комплекс ответных мер.

«Ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа», — отметили в МИД.

Распоряжение о закрытии польского консульства в Смоленске подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение приняли на основании предложения МИД.