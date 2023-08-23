Важное 23 августа 2023, 15:38 Россия не оставит без ответа удары БПЛА по Москве — МИД Представитель МИД Захарова: ВС России ответят на атаку БПЛА по Москве Denis Bocharov/news.ru/globallookpress

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ВС России просто так не оставят нападение украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Ответ обязательно будет. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова появились на сайте ведомства.

Она сказала, что МИД решительно осуждает атаку Украины. Захарова назвала произошедшее «преступными действиями неонацистского киевского режима».

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По ее мнению украинские власти благодаря странам НАТО превратились в инструмент борьбы с Россией. Правоохранительные органы РФ уделят произошедшему самое пристальное внимание, пообещала дипломат.

«Не оставят их (действия киевского режима — прим. ред.) без ответа и наши вооруженные силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — подчеркнула она.

Таким образом официальный представитель МИД высказалась об атаке беспилотников, которая произошла в столичном регионе в ночь с 22 на 23 августа. В результате них в одном из зданий Москва-Сити выбило стекла на трех этажах. Также в Химках пострадали несколько частных домов, магазин и ангар.