Любые агрессивные намерения в отношении Российской Федерации не останутся без внимания. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Вооруженные силы РФ не уступают лучшим армиям мира и даже превосходят их. Речь идет о качестве боевой техники, вооружений, умении владеть ими, о профессиональной подготовке военных, их силе духа и физической закалке.

«Никто не в состоянии застать нас врасплох. Никто не может рассчитывать, что его агрессивные намерения относительно нашей страны останутся без последствий», — написала Матвиенко в блоге на сайте Совета Федерации.

Сенатор добавила, что Россия не культивирует собственное превосходство над другими странами и не формируем образ врага из других народов и государств.

«Поэтому сегодня на Украине солдаты и офицеры российской армии делают все, чтобы свести к минимуму разрушения, чтобы не допустить гибели, страданий мирного населения. Как видим, всечеловечность души русского человека, его способность отзываться на боль каждого страдающего, о чем говорил наш великий писатель Федор Достоевский, — они никуда не делись, они и ныне с нами!» — добавила она.

Эти качества, по ее словам, есть в нравственном и культурном кодах российской нации. Спикер Совфеда отметила, что Запад практически отказался от наследия своих великих гуманистов, которые говорили о любви, доброте ко всем людям и ко всему человечеству. Она выразила надежду, что в Европе появятся новые гуманисты.