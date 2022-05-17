Россия не оставит без ответа конфискацию зарубежных активов Центробанка на нужды Украины, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал это воровством, сообщило РИА «Новости».

«Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, ну, и конечно, требующим соответствующего ответа», — сказал представитель кремля.

По дипломатическим каналам информации об изъятии российских денег не поступало. Однако в случае, если активы все-таки будут использованы на помощь Украине, обязательно последует продуманный ответ. Какой именно, Дмитрий Песков не уточнил.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рассказал журналистам, что страны G7 и Евросоюза обсуждают такую идею. Он заявил, что Германия политически открыта к рассмотрению этого вопроса.