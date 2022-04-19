Россия не собирается менять режим на Украине, у украинских граждан должна быть свобода выбора. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

«Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», — подчеркнул он.

Также он сказал, что Украина стала плацдармом для расширения НАТО. Министр напомнил, что Россия предлагала США и Альянсу сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности без расширения НАТО на восток, но американские власти отказались.

По его словам, высказывания украинского президента Владимира Зеленского нельзя воспринимать всерьез, поскольку он их постоянно меняет. Лавров считает, что Запад воспользовался Зеленским против России, Минские соглашения были проигнорированы.

Глава МИД РФ заявил, что у России не было иного выбора, кроме как начать специальную операцию на Украине. Она откликнулась на призыв о помощи от ЛНР и ДНР.