Важное 23 мая 2023, 15:28 Россия не начинала конфликт с Украиной, но хочет предотвратить войну с помощью СВО — Путин Президент Путин: Россия с помощью СВО хочет прекратить войну РИА «Новости»

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Заявления о том, что Россия якобы начала какую-то войну, неправдивы. Наоборот, российская сторона хочет с помощью спецоперации не допустить нападения на страну. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля в ходе церемонии вручения госнаград.

Он напомнил, что Донбасс в течение девяти лет отражает нападения противника.

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«Нам часто говорят, что „Россия начала какую-то войну“. Нет! Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить войну, которую ведут против нас, против нашего народа», — подчеркнул Путин.

Речь также идет о борьбе врага с частью российского народа, который оказался «в силу исторической несправедливости» за границами «исторического российского государства». Российский лидер подчеркнул, что от этого они не перестали «быть нашими людьми».

Во время вручения госнаград президент заявил, что россияне гордятся бойцами СВО и теми, кто помогает новым регионам страны строить новую жизнь. Он добавил, что сейчас за Родину сражаются бойцы из разных регионов России.