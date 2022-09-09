Россия не исключила ввода виз для граждан Украины | 360°

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Россия не исключила ввода виз для граждан Украины

МИД РФ: рассматривается вопрос о введении виз для украинцев

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Российские власти рассматривают вопрос о введении виз для украинцев. Об этом сообщили в МИД России, передало РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что решение еще не принято. При рассмотрении этого вопроса будет также приниматься во внимание гуманитарный фактор.

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«Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», — рассказал замглавы МИД Андрей Руденко.

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Он напомнил, что в дипломатической практике не всегда все бывает симметрично. Например, у России с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовой режим.

«Вопрос в том, отвечать зеркально или нет», — сообщили в министерстве.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом может прекратиться уже с понедельника, 12 сентября. Никто из попавших в черные списки россиян не будет из них исключен, добавил Шалленберг.

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