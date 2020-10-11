Россия не позволяет себе играть чувствами стран и народов. Она не занимается пустой риторикой при переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Во-первых, Россия не позволяет себе играть на чувствах народов, стран и государств. Во-вторых, никогда не занимается пустой риторикой, в том числе, может быть, даже миролюбивой, но пустой», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что РФ не позволяет себе такого поведения, в отличие от других стран, которые одновременно проявляют миротворческие намерения и допускают агрессивную риторику. При этом Захарова подчеркнула, что Запад в этой ситуации «проявил себя очень неплохо», призывая страны найти мирное разрешение военного конфликта.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия в течение долгого времени не позволяла никаких оценочных суждений в отношении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, РФ смогла добиться результата, основываясь на дипломатических усилиях.

«Работа, которая велась до переговоров в особняке МИД и которая сейчас ведется, она, естественно, базируется на нашем межведомственном взаимодействии», — заключила Захарова.

Во время трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана страны договорились о прекращении огня.