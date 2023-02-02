Власть 02 февраля 2023, 04:41 Россия не хочет сражаться до последнего украинца — Нарышкин Нарышкин: Россия не хочет сражаться до последнего украинца РИА «Новости»

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Россия не хочет вести боевые действия до последнего украинца. Жители соседней страны хотят мирной жизни, но они стали жертвами агрессивной политики Запада. С таким заявлением в разговоре с РИА «Новости» выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Как отметил Нарышкин, западные страны решили расширить номенклатуру ударных наступательных вооружений, которые они отправляют на Украину. Такие действия говорят о желании США и их союзников воевать с Россией, несмотря на жизни украинцев. По словам директора СВР, большая часть жителей соседней страны — нормальные люди. Они хотят мира, но попали под тоталитарный киевский режим.

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«Эти люди стали <…> жертвами агрессивной политики блока НАТО, политики, которая на сегодня представляет главную угрозу для стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами», — заявил Нарышкин.

Также он отмечал, что американским властям приходится прилагать все больше усилий, чтобы сохранить сохранить единство НАТО для противостояния России.