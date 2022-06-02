Россия намерена выполнять все обязательства по поставке продовольствия и не допустить мирового голода, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она провела переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщил ТАСС.

«Россия готова делать все, чтобы не допустить голода в мире», — сказала она.

Визит Валентины Матвиенко в Зимбабве завершится 3 июня. Она встретилась с председателем сената Мейбл Чиномоной, сообщили «Известия». Также запланировано подписание меморандума между Минобрнауки двух стран о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. До этого спикер Совфеда посетила Мозамбик.