Власть 23 марта 2023, 17:00 Россия не допустит, чтобы ей навязывали правила игры — Мишустин Премьер Мишустин: Россия не допустит, чтобы ей навязывали правила игры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не допустит, чтобы кто-то навязывал ей правила игры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. Он добавил, что будущее «должно быть справедливым». Фрагмент заседания опубликовал ТАСС.

Граждане рассчитывают, что правительство предложит выверенное решение для преодоления сложных вызовов, и оно не может их подвести, подчеркнул Мишустин. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что характер русского народа во все времена помогал ему выходить из самых трудных испытаний. В России чтут традиции, семейные и общечеловеческие ценности и свою великую историю — историю побед.

Реклама

«Россия — это люди, а вместе мы великая сила. <…> Мы бережно храним память наших поколений и не допустим, чтобы кто-то пытался навязывать нам правила игры, лишать нас права защищать национальные интересы», — подчеркнул премьер.

Реклама

Он добавил, что сегодня строится будущее, в котором будут жить наши дети и внуки, и важно, чтобы оно было справедливым, а Россия — сильной и процветающей. Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что вместе с президентом Владимиром Путиным «у нас все получится».