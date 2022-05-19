Заморозка зарубежных активов России является продолжением модной в целом ряде стран линии на воровство, заявил, по сообщению ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Относимся к этому отрицательно, будем с этим бороться. Будем наши активы отстаивать», — сказал он на брифинге.

Таким образом он ответил на сообщения СМИ о том, что Бюро экономической безопасности Украины арестовало российские и белорусские активы на сумму более миллиарда долларов.

Ранее идею забрать российские средства и использовать их в пользу Украину озвучил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это воровством, а Дмитрий Песков пообещал ответные меры.