Необходимости вводить систему выездных виз для россиян после окончания пандемии нет. Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», — заявил он РБК.

По его словам, такие слухи могут распространят люди, которые «тоскуют по Советскому Союзу».

Россия прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта из-за пандемии. Исключение сделано для эвакуационных, санитарных, гуманитарных, грузовых, почтовых рейсов. Также разрешено перегонять пустые самолеты для техобслуживания, совершать транзитные полеты с посадкой для дозаправки. Кроме того, отдельные вылеты в другие страны могут быть разрешены российским правительством.

Ранее стало известно, что Кабмин выделил МИД РФ еще 900 миллионов рублей для помощи россиянам, застрявшими за границей из-за коронавируса. Им будут оказывать материальную поддержку до тех пор, пока они не вернуться на родину.