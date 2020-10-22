Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Карабахом с оружием

По словам Красова, эта позиция была согласована с Министерством обороны России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью журналистам заявил, что Россия может отправить десантников в Нагорный Карабах. Однако, по словам Красова, он был не имел права давать такой комментарий, а эта позиция никак не отражает официальное мнение России.

"В настоящее время не планируется применение российских Вооруженных сил в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Указанная позиция согласована с Министерством обороны Российской Федерации», — подчеркнул Красов.

Андрей Красов также подчеркнул, что официальное мнение Госдумы может обозначать только председатель, либо заместители — по его поручению.