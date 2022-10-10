Власть 10 октября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Россия не будет участвовать в навязанной США ядерной риторике — Песков Представитель Кремля Песков: Россия не хочет участвовать в навязанной США ядерной риторике РИА Новости

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России неинтересно участвовать в ядерной риторике, которую подогревают Соединенные Штаты. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается ядерной риторики, которая в последние недели, наверное, на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, то мы не хотим принимать в ней участие», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

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Песков добавил, что пока конкретной информации по поводу возможных переговоров российской стороны и западных стран в Турции. По его словам, РФ и США не контактировали относительно проведения переговоров с Украиной.

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Также представитель Кремля заявил, что президент России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — находятся в постоянном взаимодействии и обсуждают разные вопросы, в том числе и связанные с обороной.

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