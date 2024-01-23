Власть 23 января 2024, 23:56 Россия не будет участвовать в ЭКСПО-2025 в Японии Кабмин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО-2025 РИА «Новости»

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Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия России во Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Японии. Распоряжение главы кабмина обнародовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, Россия не будет участвовать в мероприятии.

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«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025», — следует из документа.

ЭКСПО представляет собой выставку, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет государства демонстрируют свои лучшие достижения в области техники, науки, архитектуры и искусства.

В 2025 году ЭКСПО пройдет в японской Осаке. В правительстве азиатской страны ранее заявили, что не считают возможным участие России в мероприятии.

Ранее стало известно, что Подмосковье поучаствует в международных выставках в Узбекистане. Российский регион представит свою продукцию на мероприятиях «Строительство — UzBuild 2024» и «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024».