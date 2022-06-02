Продолжающиеся логистические проблемы дестабилизируют мировой энергетический рынок. При этом Россия «не будет продавать ничего себе в убыток», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос экономики. Дело в том, что там все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации общемирового энергетического рынка», — процитировал Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, существует ли риск критического падения стоимости энергоресурсов из-за внешнего давления, представитель Кремля отметил, что, несмотря на «искусственные сложности» из-за санкций, так или иначе «все регулирует рынок».

«В любом случае, если где-то спрос сокращается, — где-то он увеличивается. Происходит переориентация потоков и поиск наиболее благоприятных условий», — пояснил Дмитрий Песков.

Страны ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций, включающий частичное нефтяное эмбарго.

Ранее президент США Джо Байден предложил закупать российскую нефть «по ограниченной цене» на фоне роста цен на бензин.