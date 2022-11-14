Власть 14 ноября 2022, 12:16 Россия не будет принимать предварительные условия по конфликту на Украине — МИД РФ Замглавы МИД Грушко: Россия не пойдет на предварительные условия по Украине РИА «Новости»

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Российские власти не приемлют предварительных условий по ситуации на Украине. В частности, о требовании, прозвучавшем от Финляндии, вывести войска. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент [Владимир Путин] неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам», — сказал Грушко.

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Он отметил, что при переговорах нужно учитывать происходящее на земле. Дипломат добавил, что российская сторона не видит никаких дипломатических усилий со стороны Австрии и Франции для переговоров с Украиной, все это — лишь риторика.

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Ранее Грушко заявил, что вступление Украины в НАТО не поможет обезопасить альянс. По его словам, принятие в свои ряды Швеции и Финляндии лишь ухудшит положение блока. Он напомнил, что таким образом Североатлантический альянс получит линию соприкосновения с Россией.