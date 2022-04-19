Россия не будет применять ядерное оружие на Украине — Лавров
Вооруженные силы (ВС) РФ начали новый этап спецоперации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для достижения целей пока не планируется применять ядерное оружие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.
Российского министра иностранных дел спросили, будет ли РФ использовать ядерное оружие в рамках спецоперации на Украине.
«Только обычные вооружения», — ответил Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью с 18 на 19 апреля ВС РФ приступили к новому этапу спецоперации — так называемой «Битве за Донбасс». Главы ДНР и ЛНР подтвердили, что регионы подверглись небывалым обстрелам.
Особое внимание ВС РФ уделили заводу «Азовсталь» в Мариуполе, где остались сторонники ВСУ и «Азова»*. Находящимся на территории комбината националистам предложили сложить оружие с 12:00. Сдавшимся гарантировали человеческое отношение и соблюдение всех прав. Тем, кто не сложит оружие, пообещали «незавидную участь».