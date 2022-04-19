Вооруженные силы (ВС) РФ начали новый этап спецоперации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для достижения целей пока не планируется применять ядерное оружие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.

Российского министра иностранных дел спросили, будет ли РФ использовать ядерное оружие в рамках спецоперации на Украине.

«Только обычные вооружения», — ответил Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью с 18 на 19 апреля ВС РФ приступили к новому этапу спецоперации — так называемой «Битве за Донбасс». Главы ДНР и ЛНР подтвердили, что регионы подверглись небывалым обстрелам.

Особое внимание ВС РФ уделили заводу «Азовсталь» в Мариуполе, где остались сторонники ВСУ и «Азова»*. Находящимся на территории комбината националистам предложили сложить оружие с 12:00. Сдавшимся гарантировали человеческое отношение и соблюдение всех прав. Тем, кто не сложит оружие, пообещали «незавидную участь».