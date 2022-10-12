Россия не будет поставлять энергоресурсы по установленным странами ценам — Путин | 360°

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Россия не будет поставлять энергоресурсы по установленным странами ценам — Путин

Президент Путин: Россия не будет поставлять энергоресурсы по установленным странами ценам

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Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на них. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие», — подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что Москва не будет действовать себе в ущерб.

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«Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — сказал Путин.

Президент обратил внимание, что Россия готова поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы энергоресурсов в Европу.

Он рассказал о возможности сделать это по уцелевшей нитке «Северного потока», мощность которой составляет 27,5 миллиарда кубометров в год. По предварительным подсчетам это примерно восемь процентов всего импорта в Европу.

«Хотят — пусть просто откроют кран, и все», — резюмировал Путин.

Владимир Путин

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