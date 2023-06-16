Власть 16 июня 2023, 12:39 Россия не будет блокировать WhatsApp — Шадаев Минцифры РФ: Россия не будет блокировать WhatsApp Freepik

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Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp пока не обсуждается, предпосылок к этому нет. Такое заявление сделал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на ПМЭФ-2023, написало РИА «Новости».

«Пока это не обсуждается», — подчеркнул министр.

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Ранее Шадаев сообщал, что около 80% мошеннических звонков в России совершается через WhatsApp. Однако их число удалось снизить благодаря совместной работе с операторами связи. Американский предприниматель Илон Маск заявлял, что мессенджеру вообще нельзя доверять.

WhatsApp — американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи, принадлежащий компании Meta*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.