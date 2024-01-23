Важное 23 января 2024, 12:28 Россия не бьет по населению. Кремль прокомментировал взрывы в Киеве и Харькове Песков: взрывы в Киеве и Харькове не были «ответом» на удары по Донбассу РИА «Новости»

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Россия не бьет по населению и гражданским объектам, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, являются ли взрывы в Киеве и Харькове «ответом» на удары по Донбассу, сообщило РИА «Новости».

«Это не так», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он добавил, что российская сторона продолжает специальную операцию. ВС РФ не наносят удары по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению, в отличие от ВСУ.

Мощные взрывы прозвучали в Харькове и Киеве утром 23 января. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях. После взрывов в Харькове в некоторых районах пропало электричество.

Вооруженные силы Украины ранее атаковали рынок в Донецке. Боевики сделали это так, чтобы убить как можно больше мирных жителей, заявил донецкий мэр Алексей Кулемзин. Песков назвал удар по городу чудовищным актом терроризма. Накануне в ДНР объявили траур по погибшим.