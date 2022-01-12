Россия назвала заявления США о кризисе «переворачиванием фактов с ног на голову»

Заявления американской администрации о вызванном Россией кризисе безопасности является «переворачиванием фактов». Об этом написали представители посольства РФ в Вашингтоне в Twitter.

«Заявление замгоссекретаря о „кризисе безопасности, вызванном Россией“ — в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову», — сказано в сообщении.

Ранее первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила о том, что необходимо дать ответ на «созданный Россией кризис безопасности».

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. Встреча длилась более семи часов за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавлял заместитель главы МИД Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

По итогам переговоров официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы выслушать от России любые предложения, но не все из них станут обсуждать. В числе последних — вопрос о возможном вступлении третьих стран в НАТО.