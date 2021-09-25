Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сможет приехать в Россию в октябре. Однако за то, что ей выдадут визу, Москва надеется на ответные шаги от Вашингтона — на отмену ограничений для российских дипломатов.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник. По данным издания, речь идет об отмене ограничений для российских дипломатов — в том числе для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Константина Воронцова.

Он не может получить американскую визу с осени 2019 года. Кроме того, разрешение для въезда в страну отказываются выдавать еще 13 россиянам, в числе которых представители Минобороны, Роскосмоса и дипломаты.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Виктория Нуланд собирается приехать в Москву. По данным издания, она должна будет провести переговоры с заместителями главы МИД Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также встретиться с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.

Нуланд отказывали в российской визе с 2019 года — она вошла в черный список, который Кремль составил после введения ограничений в адрес россиян со стороны США.