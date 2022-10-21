Россия назвала недопустимым тиражирование фейков со стороны ООН | 360°

Власть 21 октября 2022, 10:51 Россия назвала недопустимым тиражирование фейков со стороны ООН Дипломат Стржижовский заявил, что тиражирование ООН фейков недопустимо Pxhere

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Российские власти считают недопустимым распространение фейков через площадки ООН. Такое заявление сделал пресс-секретарь постпредства РРФ при организации Федор Стржижовский, сообщило РИА «Новости».

«Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых „фейков“, граничащих с абсурдом», — сказал он во время выступления на заседании Четвертого комитета Генассамблеи.

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Дипломат привел в пример недавние слова представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы имевших место быть преступлениях сексуального характера со стороны российских военнослужащих.

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Стржижовский добавил, что в настоящий момент происходит беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, которые проводят независимую внешнеполитическую линию.

Он отметил, что «неугодные российские СМИ» блокируют и запрещают. Также их банковские счета замораживают, сами средствам массовой информации пытаются запугать, они подвергаются давлению со стороны спецслужб. Кроме того, журналистов уголовно преследуют.