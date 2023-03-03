Власть 03 марта 2023, 13:45 Россия направит ноту после обстрела российских военных на Запорожской АЭС «Росэнергоатом»: Россия направит ноту после обстрела российских военных на Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Нельзя оставить просто так обстрел российских силовиков, которые встречали экспертов МАГАТЭ. Россия направит в связи с этим ноту протеста. Такое заявление сделал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что по итогам этого инцидента в обязательном порядке будет нота с российской стороны. Оставлять без реагирования подобного рода вооруженные провокации, на наш взгляд, категорически нельзя», — сказал он.

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По его словам, российская служба безопасности рисковала своей жизнью, она показала самообладание и достаточную выдержку. Карчаа сообщил, что саперы при ротации экспертов МАГАТЭ обезвредили семь мин, а сотрудники безопасности ЗАЭС попал под огонь.

Накануне он заявил, что ротация прошла успешно только с четвертой попытки. Департамент безопасности ООН три раза ее срывал, несмотря на предоставленные российской стороной гарантии. Днем 3 марта представитель Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие открыли огонь по Энергодару.