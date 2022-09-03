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Россия направит на выплаты жителям ДНР и ЛНР 10,3 миллиарда рублей

Правительство России выделило средства из на выплаты жителям Донбасса и беженцам с Украины

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Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также прибывшие в Россию беженцы из Донбасса и Украины получат социальные выплаты за счет резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение о выделении 10,3 миллиарда рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что средства выделены в соответствии с указом президента России «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и прибывшим на территорию России».

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Средства поступят из резервного фонда в министерство труда и социальной защиты, которое займется их распределением. Отчет в правительство о расходовании средств ведомство должно представить до 1 февраля 2023 года.

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Указ президента России о выплатах жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также беженцам из Донбасса и Украины предусматривает ежемесячные начисления пенсий и социальной выплаты инвалидам в размере 10 тысяч рублей, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в пять тысяч рублей, выплаты за рождение ребенка в 20 тысяч рублей.

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Выплаты в России

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Правительство РФ

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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